L'amico Angel Di Maria è atterrato ieri a Torino, e la Juventus è interessata anche a lui: Leandro Paredes ha iniziato a seguire il club bianconero su Instagram. Un gesto che non può passare inosservato, sebbene non rappresenti un indizio concreto.



HA RINNOVATO, MA... - Per Paredes è scattato il rinnovo fino al 2024 dopo il raggiungimento degli obiettivi posti nel contratto, quindi non è più in scadenza, ma senza il connazionale Pochettino in panchina la sua permanenza a Parigi è tutt'altro che scontato.