Però il gol segnato al Lecce ha permesso a Leandrodi ritagliarsi uno spazio anche nel dopo-partita, sfruttato dal centrocampista argentino per uscire allo scoperto. Dichiarando apertamente di voler restare in bianconero: “Sono felice qui, in tutte le famiglie ci sono delle discussioni. Andiamo avanti insieme. Se resto? Non lo so, vivo la mia vita giorno dopo giorno e speriamo nella soluzione migliore per tutti. Io sono felice, anche la mia famiglia, spero di rimanere qui”. Quel che è stato è stato, insomma. Ma non basta a cancellare tutto.– Riavvolgendo il nastro, l'accordo estivo prevedeva l'obbligo di riscatto in caso di qualificazione agli ottavi di Champions. Sfumata questa condizione, resisteva il diritto di riscatto, sempre alle stesse cifre: 22,6 milioni più 3 di bonus, oltre a 2,2 milioni di oneri accessori. Troppi, decisamente.anche guardando solo al rapporto tra rendimento e ingaggio (più di 7 milioni netti).