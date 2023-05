Leandro Paredes si sblocca, contro il Lecce è arrivato il suo primo gol nella nuova avventura alla Juventus, che rischia di concludersi al termine della stagione quando scadrà il prestito dal PSG. Nei piani del centrocampista argentino, però, c'è la permanenza a Torino. Lo ha spiegato lo stesso Paredes a Dazn al termine della partita: "E' da tanto che non segnavo: sono contento, ma sono ancor più contento per la vittoria. Tutte le gare sono sofferte, bisogna solo lavorare e sapere che tutte le gare saranno così".



L'ESULTANZA CON POGBA - "Perché prima delle partite resto sempre a calciare le punizioni, oggi gli avevo detto di avere buone sensazioni e lui era d'accordo. Per questo dopo il gol l'ho abbracciato".



IL FACCIA A FACCIA CON ALLEGRI - "Sono cose che succedono in tutte le famiglia. Ora è tutto chiarito, andiamo avanti insieme".



SPERA DI RESTARE ALLA JUVE? - "Io vivo la mia vita e la mia carriera giorno dopo giorno. A me piace stare qui, sono felice, spero di poter rimanere".