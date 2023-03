Paul Parker, leggenda del Manchester United, si è espresso sulla situazione di Donny Van de Beek. A SoccerNews ha detto: "Anche se è il suo vecchio manager, che lo ha venduto allo United, penso che Ten Hag sappia che non funzionerà. "Penso che sia stato usato nel modo sbagliato da Ole Solskjaer ed è arrivato in un brutto momento a causa del Covid. Potrebbe aver bisogno di tornare in Olanda e rivitalizzare la sua carriera. Non lo vedo adatto al centrocampo del Manchester United ora".