Alessandro Favalli è stato uno dei primi calciatori professionisti positivi al Coronavirus. Il terzino della Reggio Audace, squadra di Lega Pro, ha parlato ai microfoni di Fanpage.it: "Sto bene, non ho più febbre e non ho più sintomi da una settimana, dieci giorni. Sono state giornate piuttosto forti, soprattutto all'inizio, non per me ma per la mia famiglia".



"Prima ancora che arrivasse la conferma mi aspettavo di essere positivo, perché in famiglia c'erano stati dei casi. Ero quasi sicuro. Una volta arrivata la conferma non mi ha spaventato più di tanto.



Sulla decisione di sospendere i campionati, Favalli spiega: "Prima della scelta di sospendere i campionati nello spogliatoio si è parlato molto di questo virus. Siamo comunque ragazzi con fidanzate, mogli e bambini: la preoccupazione c'era. Forse bisognava sospendere prima ma ormai è andata così. La decisione di sospendere è stata giusta ma, probabilmente, andava presa prima perché giocare a porte chiuse ti espone lo stesso a rischi".



Infine, sulla possibilità di riprendere il campionato nel prossimo futuro, Favalli afferma: "Il calcio è visto come uno spettacolo e un momento per staccare dalla vita normale, ma bisogna capire che noi siamo degli esseri umani e siamo vulnerabili allo stesso modo".