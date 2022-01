Nel corso della sua intervista alla Gazzetta dello Sport, l'agente Giovanni Branchini ha parlato del possibile passaggio di Alvaro Morata dalla Juventus al Barcellona: "Da quel che mi risulta Alvaro rimarrà alla Juve. Depay non interessa ai bianconeri né all'Atletico e il giocatore ne ha preso atto. I suoi rapporti con il club bianconero restano intatti perché era comprensibile la sua voglia di trovare una sistemazione stabile lontano da Madrid, ma è altrettanto vero che la Juve non può lasciarlo andar via senza un sostituto".