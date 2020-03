Dopo la positività al coronavirus dell'ex tecnico del Milan Fatih Terim, arrivata nella giornata di ieri, oggi ha parlato la figlia dell'allenatore turco come riportato dall'ANSA. Ecco le sue parole sulle condizioni di salute del padre: "Mio padre al momento sta bene ed è sottoposto alle cure in ospedale. Spero che tutto andrà bene. Grazie a tutti per i vostri auguri e i messaggi. Se possibile, non lasciate le vostre case. Isolatevi a casa".