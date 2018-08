Umberto Calaiò, agente e fratello di Emanuele, attaccante del Parma, parla a RMC Sport del caso che ha riguardato il club ducale e il centravanti ex Napoli: "C'è poco da raccontare, se non ci passi non puoi rendertene conto. Abbiamo visto in tutti questi anni tante brutte storie che col calcio hanno poco a che fare. Sapete che io e la nostra famiglia siamo stati in silenzio, abbiamo vissuto così questo grande dispiacere che era relativo al danno che si poteva procurare al Parma. Abbiamo pensato a questo, a difendersi da quello che era un cazzeggio. Costato caro. Io dico che le sentenze si accettano, non si commentano".