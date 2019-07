Il Parma ha pubblicato la lista dei convocati per il ritiro estivo di Prato allo Stelvio: in attesa dell'ufficialità, ci sono anche il portiere Luigi Sepe e il terzino Vincent Laurini.



Portieri: Corvi, Dini, Frattali, Sepe*;



Difensori: B. Alves, Dermaku, Gagliolo, Gazzola, Iacoponi, Laurini*, Minelli;



Centrocampisti: Barillà, Dezi, Grassi*, Kasa, Kucka**, Machin, Munari, Scozzarella, Stulac;



Attaccanti: Baraye, Brunori Sandri, Ceravolo, Gervinho***, Siligardi, Sprocati.



* In attesa dell’ufficialità del trasferimento e in accordo con le società di appartenenza



**Juraj Kucka, d’accordo con la Società visti gli impegni con la Nazionale che l’hanno visto impegnato nelle settimane successive alla fine della scorsa stagione, si aggregherà ai compagni sabato 13 luglio.



***Gervinho, a causa di un lutto familiare e d’accordo con la Società, si aggregherà ai compagni nei prossimi giorni.