Antonino Barillà, centrocampista del Parma, parla in zona mista dopo il ko casalingo contro il Cagliari: "Abbiamo cercato di fare la partita come l'avevamo preparata in settimana. Siamo partiti forte, abbiamo sfiorato il vantaggio ma poi abbiamo subito due gol evitabili. Poi siamo riusciti a riaprirla, potevamo pareggiare ma poi abbiamo subito il 3-1 in contropiede. Poi qualche chiamata del VAR ci ha un po' bloccati, diciamo. Però non buttiamo via nulla, siamo sulla buona strada e martedì ripartiamo".



SUL KO - "Sicuramente brucia, ma ci dà la consapevolezza che se giochiamo come sappiamo possiamo mettere in difficoltà chiunque. Nei primi 20' è stato così, poi dobbiamo cercare di limare le disattenzioni. Il mister? Il mister ci ha detto questo: è stata una partita strana, con tanti episodi a nostro sfavore. Poi anche le chiamate del VAR sul gol di Bruno e sul rigore... sono episodi che cambiano la partita. Non è andata come ad Udine, ma ci teniamo la prestazione"