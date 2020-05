Il difensore del Parma Bruno Alves ha parlato in diretta Facebook a Eleven Sports Portogallo: "È stato difficile perdere l'abitudine di svegliarsi, andare all'allenamento e tornare a casa ogni giorno. Mi piace allenarmi, ma con l'obiettivo di giocare dopo. Mi manca il gioco, la competizione, la passione, l'adrenalina. Mi sono preoccupato di migliorare la mia salute. Mi sono sempre allenato, ho comprato una bicicletta, ho fatto nuovi esercizi, non solo ginnastica. E' un apprendimento positivo. Penso che ne uscirò più forte, anche mentalmente".



"Mi prendo molta cura della mia salute. Mi nutro molto bene, studio molto queste materie per proteggermi il più possibile. Ogni giorno prendo il sole, curo il mio intestino e mi alleno con tutta dedizione. Ogni giorno penso ad acquisire migliori abitudini di salute. Giocare fino a che età? Non lo so. Non pongo limiti. Ascolto ogni giorno la risposta del mio corpo e uso i miei dati sulle mie buone prestazioni per motivarmi. Il futuro solo Dio lo sa".