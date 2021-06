Javier Ribalta, Managing Director-Sport del Parma, parla a Parmalive.com del ritorno di Gigi Buffon in Emilia: "Non so se nasca prima dell’incontro all’Allianz, io prima non c’ero. All’Allianz hanno parlato il presidente Krause e Gigi, scambiando un paio di battute. Un po’ più avanti è diventata un’idea reale e da lì siamo andati avanti. Quando abbiamo capito di potercela fare? Un paio di settimane prima che lo annunciassimo. È iniziata a diventare una trattativa vera e siamo andati avanti. Non conoscevo i dettagli, io rispetto tutti e penso che il ritorno di Buffon sia una grande cosa per il Parma e per la città. Voglio prendere la parte positiva, ovvero aver preso Gigi Buffon".