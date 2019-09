Parma-Cagliari 1-3 (primo tempo 0-2)



Marcatori: 23’ e 39’ p.t. Ceppitelli (C), 13’ s.t. Barillà (P), 32’ s.t. Simeone (C)



Assist: 23’ p.t. Nandez (C), 39’ p.t. Cigarini (C), 13’ s.t. Darmian (P)



Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Alves, Iacoponi (35’ s.t. Sprocati), Gagliolo; Barillà, Brugman (27’ s.t. Pezzella), Hernani; Gervinho, Inglese (27’ s.t. Cornelius), Kulusevski. All. D’Aversa



Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane (23’ s.t. Klavan), Ceppitelli, Pellegrini (17’ s.t. Lykogiannis); Nandez, Cigarini, Rog; Castro; Joao Pedro, Simeone. All. Maran



Arbitro: Fabrizio Pasqua



Ammoniti: 16’ p.t. Ceppitelli (C), 11’ s.t. Nandez (C), 16’ s.t. Pellegrini (C), 38’ s.t. Castro (C)