Brutte notizie per il Parma Calcio. La società emiliano è stata infatti deferita per responsabilità oggettiva con i calciatori Emanuele Calaiò e Fabio Ceravolo con l'accusa di tentato illecito sportivo in merito alla partita Spezia-Parma dell'ultimo campionato di Serie B.



GLI SMS INCRIMINATI - I due tesserati del Parma Calcio sono infatti finito al centro di un'inchiesta della procura federale per degli sms inviati ai giocatori dello Spezia Calcio Filippo De Col e Alberto Masi, prima della gara del 18 maggio terminata 2-0. Uno dei due giocatori dello Spezia, riporta la Gazzetta di Parma li ha mostrati al team manager che a sua volta aveva avvisato, come da regolamento, l'ad Luigi Micheli. E lo Spezia, per evitare l'accusa di omessa denuncia, ha informato le autorità competenti. Una comunicazione che si è trasformata poi in un'indagine: un atto dovuto.



SERIE A A RISCHIO - Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina la Procura Federale ha consegnato l'avviso di conclusione delle indagini: entro una decina di giorni, il club emiliano e i suoi due tesserati andranno a processo presso il Tribunale Federale (il primo grado della giustizia sportiva). Cosa rischia il Parma? Prima di tutto una penalizzazione da scontare nella stagione in corso che potrebbe modificare l'ultima classifica. Il Parma, che ha chiuso al secondo posto a pari punti con il Frosinone e con solo un punto di vantaggio sul Palermo rischierebbe di venire retrocessa in classifica perdendo di fatto la Serie a conquistata sul campo.