Emanuele Calaiò, attaccante del Parma, parla del suo futuro a Radio CRC: "Finire qui la carriera a Parma in serie A sarebbe il mio sogno, ma devo capire le intenzioni della società. Sono carico e sto bene fisicamente per cui se non giocherò al Parma, mi divertirò altrove. Sto già pensando al mio domani, noi calciatori sappiamo se siamo portati o meno a fare l’allenatore e io non credo di essere in grado di fare l’allenatore, ma potrei aiutare le società nel settore giovanile o collaborare con un direttore sportivo. Ciciretti si è fatto male 3 volte per cui ha avuto poco spazio, ma ha grandi potenzialità".