Ionut Radu verso il Parma. Come riporta Sky Sport, il portiere rumeno, di proprietà dell'Inter, fuori dai piani del Genoa dopo l'arrivo di Mattia Perin, è vicinissimo al club ducale. Oggi, in sede, c'erano gli agenti del calciatore, grande protagonista dell'ultimo Europeo Under 21 con la Romania, per parlare del futuro dell'ex Avellino. E, a sorpresa, dopo che era spuntato il Nizza, ecco che il Parma sarà la sua prossima meta: Sepe è infortunato, e i crociati si tutelano.