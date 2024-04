Serie B, la corsa al titolo del Como passa per la Samp: sfida infuocata in quota, Pirlo prova lo sgambetto

13 minuti fa



Il Como prepara l’assalto alla testa della classifica, ora distante solo tre punti, e dovrà passare da Genova per continuare la sua marcia. La Sampdoria di Pirlo, che non vince da tre turni di campionato, proverà a rovinare i piani della squadra lombarda. Gli esperti prevedono una sfida accesa in campo e in quota: la squadra di casa vede la vittoria tra 2,70 e 2,90, mentre il colpo ospite oscilla tra 2,42 e 2,55. Nel mezzo il pareggio paga 3,20 volte la posta. In sette degli ultimi otto incontri di campionato il Como ha fatto registrare Goal e Over 2.5. Per la sfida di domani i bookie non puntano sulla continuità: entrambe le squadre a segno a 1,81 contro l’opzione contraria leggermente indietro, a 1,88. L’Over 2.5, uscito due volte nelle ultime cinque per la Samp, si gioca a 2,05, mentre l’Under 2.5 è proposto a 1,68. In zona gol l’uomo più atteso è Patrick Cutrone, a segno due volte nell’ultima e con 13 gol all’attivo quest’anno, che vede un’altra marcatura a 3,22. Pirlo invece dovrà fare ancora a meno di Manuel De Luca e si affiderà a Fabio Borini, in rete a 3,65.