Una promozione conquistata all'ultima giornata da cardiopalma e la voglia di continuare a stupire. Il Parma vuole tornare in serie A non per fare la comparsa, l'ambizione è quella di recitare un ruolo da protagonista.Il direttore sportivo Daniele Faggiano è già al lavoro programmare un mercato che potrebbe regalare più di un colpo a sorpresa. Secondo quanto appreso in esclusiva da calciomercato.com, il club ducale ha chiesto l'attaccante Alberto Cerri alla Juventus.



L'OFFERTA - I contatti proseguono spediti, le due società stanno ragionando sulla possibilità di riportare Alberto Cerri nella sua città natale. Nel Parma è cresciuto, facendo tutta la trafila nel settore giovanile e conquistando anche uno scudetto Allievi con Cristiano Lucarelli in panchina. Da parte del classe 1996 l'apertura c'è ed è totale, le parti sono lavoro per raggiungere un accordo. Le cifre sono di quelle importanti: 8 milioni più bonus per possibile una super plusvalenza da parte della Juventus. Lavori in corso, Cerri può tornare a casa.