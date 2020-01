"Il rammarico è non aver messo in difficoltà questa squadra e non avergli reso la vita un po' più difficile. Oggi abbiamo affrontato una squadra con una rosa al completo, lo sta dimostrando anche in Champions il suo valore, deve essere per noi un esempio. Invece sono arrabbiato nero, avrei voluto vedere un po' più di lotta". Questa l'analisi in conferenza stampa, al termine della partita tra Atalanta e Parma, dell'allenatore gialloblu Roberto D'Aversa.



"L'Atalanta è la squadra che ha fatto più gol nel campionato, ne aveva fatti cinque anche al Milan, sono il primo responsabile ma noi dobbiamo capire le nostre colpe" spiega D'Aversa, che poi rincara la dose in positivo per la Dea. "Secondo me a livello di rosa e di grande allenatore l'Atalanta ha il potenziale di fare meglio del girone d'andata. Ha avuto problemi quando è venuto meno il centravanti di ruolo, ma ha grandi ricambi".



Oggi, però, si è rivisto in campo Roberto Inglese: "Una volta compromesso il risultato abbiamo pensato di dargli minutaggio, con Cornelius invece c'era il rischio di una ricaduta e non l'ho mandato in campo".