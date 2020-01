Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma, ottavo di finale di Coppa Italia: "Gervinho era programmato che facesse parte della partita di Lecce e poi riportarlo nella partita di domenica. Era già programmato. Grassi non è convocato, per il resto tutti disponibili ragionando sul fatto che qualcuno non può fare tre partite in una settimana. La nostra volontà è passare il turno. Inglese? Roberto ha un percorso diverso rispetto a Cornelius perché si sta allenando da molto. Adesso sta convivendo con un fastidio, lui ha anticipato un po' i tempi e lo ringrazio. La condizione non è al 100% ma è normale sia così".



SULLA ROMA - "Sotto l'aspetto mentale verrà una Roma che vorrà passare il turno. Avremo una squadra determinata di fronte, per quanto riguarda l'infortunio di Zaniolo spiace, così come quello per Demiral. Questi infortuni devono fare ragionare, soprattutto le società e i dirigenti perché perdere giocatori di questo calibro è un danno soprattutto per la società stessa"