L'allenatore del Parma, Roberto D'Aversa ha dichiarato a Sky dopo la sconfitta per 2-1 nel posticipo di campionato contro l'Inter: "Abbiamo finito la partita nella loro metà campo, sicuramente non abbiamo sfigurato contro la prima in classifica. Anzi, abbiamo giocato alla pari. Peccato per gli errori commessi sui loro due gol. Non è semplice arrivare alla salvezza, ma la prestazione di stasera ci obbliga a provarci fino alla fine del campionato".