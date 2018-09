Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Cagliari: "Si riparte con l'entusiasmo di aver fatto qualcosa di importante e con la consapevolezza di giocare domani una partita difficile. Il Cagliari è una buona squadra, dovremo scendere in campo con lo stesso atteggiamento avuto nelle ultime gare. Dobbiamo esser bravi a giocarcela come con Inter e Juventus indipendentemente dall'avversario che abbiamo di fronte".



SUI DISPONIBILI - "Grassi stamattina si era allenato con la squadra ma si è dovuto fermare, non era tranquillo e con lo staff si è ritenuto tutti insieme di non convocarlo. Gobbi invece si è ripreso ed è a posto dopo la botta ricevuta, Stulac si è allenato con la squadra, Ciciretti era già in panchina l'altra volta".



SUL CAGLIARI - "Le squadre di Maran sono molto organizzate, ti portano pressione immediata e ti fanno ragionar poco. Sarà fondamentale vincere i duelli personali, servirà attenzione nel raccattare le seconde palle perché giocano molto sulle verticalizzazioni e non possiamo permetterci di allungarci. L'atteggiamento deve essere positivo ma il pensiero non deve essere positivo perché ti porta a sottovalutare l'avversario: dobbiamo essere consapevoli che il Cagliari è forte ma possiamo farcela. Dobbiamo considerare che i punti contro queste avversarie valgono doppio, anche se per me il club sardo è da metà classifica, non lo metterei tra le 5-6 squadre che lotteranno per salvarsi. Hanno investito molto in questi due anni, hanno giocatori come Pavoletti e Barella. Non è la Juve o l'Inter ma ha comunque grandi qualità. Sono una squadra molto fisica, dobbiamo essere bravi a pareggiare queste qualità. A differenza delle altre volte dobbiamo considerare che sui cross c'è un giocatore molto forte come Pavoletti e quindi dovremo limitarlo".