Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa dopo lo 0-0 contro il Bologna: "L'aspetto positivo è il recupero di Gervinho, abbiamo difficoltà in difesa. Fa piacere riavere l'ivoriano, la sua caratteristica migliore è la velocità nello spazio, ma anche tra le linee sa essere devastante. Dobbiamo cercare di concludere quest'anno nel migliore dei modi, abbiamo ancora due partite e poi avremo tempo per riposarci. Peccato non aver vinto, ma il pareggio almeno non modifica la classifica. Con la Fiorentina mancherà Bruno Alves, lo rimpiazzeremo con un altro giocatore, vedremo poi chi".