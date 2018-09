Il tecnico delRobertoa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Empoli. Queste le sue parole: "Oggi a fine allenamento abbiamo avuto un problema con Sierralta che non sarà tra i convocati così come Inglese. Rientra invece Biabiany. Domani partirà dall’inizio Ceravolo, si sta abituando alla categoria, è un giocatore bravo e furbo che ha sempre fatto gol.”"L'Empoli è una squadra che gioca molto bene a calcio, forse tra le prime 10 sul livello del gioco. Dovremo essere bravi e attenti per giocare una partita per noi molto importante perché è uno scontro diretto giocato in casa. L'Empoli è una bella squadra allenata da un mister molto preparato, sarà una partita aperta, dovremo essere molto equilibrati. Sono bravi nel palleggio e a cercare la profondità per i due attaccanti che sono molto forti sotto questo aspetto.""All'andata non meritavamo di perdere, il quarto gol del ritorno ci ha invece dato quell'imput che ci ha permesso di disputare un finale di stagione con un piglio decisamente diverso, da li è iniziato un nuovo campionato. Vincere tre campionati non è facile, c'è dietro un lavoro importante. Sarà una partita difficile, perché l'Empoli, ripeto, gioca molto bene. Loro vengono da una partita pareggiata con il Milan, noi abbiamo avuto un calendario complicato con tre big nelle prime sei giornate.""Dovremo essere bravi ad accantonare la sconfitta alla svelta. Ma questo lo dovremo fare anche dopo risultati positivi. Abbiamo giocato contro una squadra che ha giocato e giocherà per lo scudetto. Noi abbiamo altri obiettivi, dobbiamo andare in campo con umiltà e voglia di fare. Dovremo avere la voglia di portare a casa il risultato a tutti costi. A Napoli non è successo, domani non dovremo sbagliare questo aspetto.""Loro sono molto bravi sotto questo aspetto. Quando si gioca contro un 4-3-2-1 difficilmente si riesce a stare corti. Dovremo essere bravi a stare compatti e ripartire con lucidità. Sarà una partita diversa da quella contro il Cagliari, l'Empoli ha un palleggio migliore.""Ciciretti sapevo che avrebbe fatto fatica, era tanto tempo che non giocava e deve trovare la forma migliore, la cosa importante è che abbia giocato 60/65 minuti senza accusare problemi. Deiola invece credo abbia fatto una buona partita, considerando gli avversari che aveva di fronte, è stato un discorso di squadra, non del singolo."