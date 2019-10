L'allenatore del Parma, Roberto D'Aversa, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida contro la Spal: "A livello fisico la squadra sta molto bene, ma la cosa più importante è la testa. Chi ha giocato meno come magari Cornelius ha fatto un'ottima partita, non desta preoccupazione avere queste partite ravvicinate".



INGLESE E KUCKA - "Inglese ha avuto qualche problemino che non ha ancora smaltito del tutto, non ho ancora deciso chi giocherà fra lui e Cornelius. Se Kucka può giocare domani? Sto valutando...".



I RIGORI - "Se ci dessero un rigore vedremo chi tirerà, anche se un rigore sbagliato non determina un giocatore"