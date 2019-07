Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, parla dopo la vittoria contro il Maia Alta: "Più che per ruoli in campo andiamo alla ricerca di occupazione di spazi: Dejan Kulusevski può fare sia la mezzala a piede invertito che l’esterno poiché è un giocatore intelligente e molto bravo, Karamoh è più lineare come giocatore ed ha anche una condizione fisica diversa perché più indietro rispetto a Dejan. Sono due giovani promesse che possono fare molto bene".