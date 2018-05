Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, parla a Sky Sport dopo la nottata di festa per la promozione in Serie A: "E' stata la notte più bella della mia vita dal punto di vista professionale, non ricordo queste emozioni in passato nemmeno nelle vesti di calciatore. Quando si diventa allenatore, si ragiona per un gruppo di persone ma si diventa responsabile di un intero movimento e di tante persone che lavorano insieme. La Serie B non l'avevo mai vinta, professionalmente è stata la notte più bella della mia vita”.



SUL FUTURO - "Non ci siamo ancora seduti per programmare, ora bisogna godere il momento. Non era semplice o scontato, per raggiungere la Serie A il lavoro è stato duro. Devo ringraziare soprattutto i ragazzi, che mi hanno seguito nonostante il mio carattere".



SU LUCARELLI - "Ha fatto qualcosa di storico, s'è prefissato un obiettivo e l'ha raggiunto. Deciderà lui, capirà se smettere o continuare. Se dovesse chiedermi un consiglio, gli direi di smettere per stare al mio fianco. Serve gente di spessore come Alessandro. Scherzi a parte, deciderà lui se continuare a giocare o meno. Ha dato tanto alla Società, è giusto che decida lui"