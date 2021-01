Il tecnico del Parma Roberto D'Aversa ha presentato in conferenza stampa la partita contro il Sassuolo: "Alla viglia di una partita importante non penso al mercato. In questo momento sto pensando solo ad affrontare una squadra forte, migliorata in entrambe le fasi. Ha un allenatore che stimo molto e che ha avuto cambiamenti positivi, ora gioca anche in verticale, ha dato continuità al lavoro e insieme ad altre due squadre è quella che fa meglio. Poi la società sa cosa serve, ma non ne parliamo oggi".