Il tecnico delRobertoha parlato a Sky dopo il ko contro la Lazio; "La prestazione c'è stata, considerando gli infortuni, e devo fare i complimenti ai ragazzi perché per 60 minuti hanno tenuto testa a una grande squadra come la Lazio. Il rammarico è per aver subito gol per mancanza di malizia; in quella situazione eravamo in 10 e dovevamo gestirla meglio, abbiamo commesso errori di gioventù. Chiaro che se vai sotto contro la Lazio fai più fatica. Abbiamo avuto occasioni pericolose come con Cornelius e sotto l'aspetto dell'impegno non gli posso rimprovera niente. In Serie A errori di gioventù come questi li paghi a caro prezzo"."Presidente e direttore sportivo sanno cosa serve a questa squadra. Io posso solo pensare a fare bene in campo. La società sa dove intervenire, da parte mia non c'è nessuna problematica. I giocatori forti giocano a qualsiasi età. Per far crescere i giovani, però, c'è bisogno di una solidità di fianco. Il campionato italiano è difficile, ci vuole tempo di ambientamento per farli crescere. Il mio arrivo da solo non porta al raggiungimento dell'obiettivo, un po' tutti dobbiamo dare qualcosa in più"."Gervinho è un giocatore importante, le sue qualità sono sempre le stesse ma la squadra interpreta diversamente le gare. Anche oggi la Lazio ha vinto per le qualità di un singolo come Lazzari. Bisogna ragionare sulle qualità dei giocatori che si hanno a disposizione, i ragazzi si sono applicati ma bisogna migliorare nonostante per 60 minuti hanno fatto una buona gara. Devo però farli ragionare sul fatto di non concedere certi gol visto che siamo in una situazione di classifica precaria".