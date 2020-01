Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani contro l'Udinese.



IL MERCATO - "Il mercato crea situazioni particolari per tutti, il format dell'anno scorso era importante perché i giorni in cui dovevi preparare le partite erano minori. E' un aspetto che c'è sempre stato, è importante ragionare solo sulla partita di domani mettendo da parte rinnovi e mercato, dovremo essere bravi a ragionare solo sull'impegno di domani. Io posso parlare solo dell'aspetto tecnico, quello di cui abbiamo bisogno la società lo sa dal 13 novembre. Le difficoltà possono esserci a livello numerico davanti perché mancano giocatori, si è fatto un girone d'andata simile all'anno scorso esprimendo un gioco migliore. Bonifazi? Era fuori budget per noi".



SU INGLESE - "Il percorso di Roberto è chiaro, gliene succedono di ogni. Questo infortunio dispiace a livello umano, oltre ad aver perso un giocatore importante, stavamo lavorando per portarlo a una condizione ottimale e poi c'è l'imponderabile. A livello umano dispiace molto, mi auguro che domani gli dedicheremo una vittoria perché sarebbe importante dargli un sorriso".



SULL'INFERMERIA - "Hanno recuperato tutti, in particolare Kucka e Kulusevski. Sono a disposizione. Cornelius è in buone condizioni, nell'arco delle tre partite si era pensato di dare minuti a lui e Inglese. E' chiaro che dovremo essere bravi a gestirlo perché è l'unico attaccante a disposizione. Karamoh sta procedendo con il preparatore ma ci vorranno un paio o tre settimane prima vi vederlo in campo".