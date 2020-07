L'allenatore del Parma Roberto D'Aversa ha presentato in conferenza stampa la partita di domani contro il Milan: "Dal punto di vista della classifica cambia poco, da quello mentale è importante, perché l’effetto psicologico – visto il periodo dal quale venivamo – ci ha sempre fatto l’effetto contrario considerato che siam sempre usciti sconfitti nonostante meritatissimo qualcosa in più. Il Milan è una squadra forte che ha un obiettivo ben preciso, in questo momento sta lottando per l’Europa League ma ad inizio campionato l’obiettivo dichiarato era la Champions League. Rispetto all’inizio c’è anche un calciatore come Ibrahimovic che penso abbia portato molto a livello tecnico, tattico e mentale per tutta la squadra".