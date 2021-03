Robertoha parlato alla vigilia dell'anticipo di Serie A contro il Genoa:"Devo dire che c'è stato poco tempo per gustare la vittoria. Già lunedì ci si siamo allenati e abbiamo iniziato a pensare al Genoa. Chiaramente è stato un risultato importante"."Gagliolo si è allenato con noi solo oggi quindi vedremo e valuteremo. Cornelius giù da ieri era con noi e valuteremo. Non si pensa alla singola partita. Anche Pellè ha avuto qualche problemino in settimana. Domani sceglierò"."Credo che le due giornate fossero esagerate. C'è stato un fraintendimento. Ringrazio la società che ha dimostrato vicinanza"."Sono una squadra che difficilmente ha sbagliato la partita da quando è arrivato Ballardini. Hanno tanta qualità e concedono poca profondità con il loro sistema di gioco. Sarà una partita difficile, ma se andremo in campo con la voglia di vincere ogni duello personale potremo portare a casa il risultato positivo"."Solo a centrocampo, dove rientra il nostro capitano, Kucka. Sceglierò chi sta meglio, con qualcuno che magari da tempo stringe i denti e potrà riposare, almeno dall'inizio. Ma la differenza la si può fare anche dalla panchina"."Come a volte si gioca non in condizioni ottimali, a volte capita di stare fuori dopo un'ottima prestazione. Devo ragionare su tutto e fare la scelta migliore. Sarà importante l'interpretazione di tutti, c'è stata massima partecipazione contro la Roma, anche di chi non è entrato. In uno sport come il calcio ci deve essere il ragionamento sul bene della squadra e a volte può essere il partire dalla panchina"."Loro sono molto attenti nella fase difensiva e poi ripartire. Ma sono bravi nel giro palla per fare salire la squadra. Ogni azione loro nasce pulita, e hanno qualità a centrocampo e davanti. Dovremo essere pazienti e avere qualità nelle giocate. Non dovremo forzare ma avere la pazienza giusta"."Credo che ci sia stata sempre maturità da parte della squadra. Come non dovevamo demoralizzarci prima non dobbiamo esaltarci ora che abbiamo vinto una gara. L'entusiasmo ci deve sempre essere. Lo stato d'animo cambia se fai risultato pieno o meno. Ma questo non ci deve portare a pensare che domani sarà un impegno semplice. Servirà massima attenzione e limitare gli errori"."Questa squadra ha subito un'evoluzione negli ultimi anni. Si lavora cercando di sfruttare i difetti degli avversari. Sapevamo del loro lavoro difensivo molto alto e i ragazzi sono stati bravi nell'interpretare al meglio la gara. Domani dovremo essere altrettanto bravi"."Non voglio entrare in queste situazioni. Ad Udine il Parma è andato senza 7/8 positivi, che sono rimasti a casa. Non è responsabilità dei club ma ci deve essere uniformità nelle scelte"."Non sarà una gara definitiva. Sarà importante ma non definitiva. Dobbiamo buttare tutte le nostre energie sulla gara di domani e pensare partita dopo partita, per arrivare a fine campionato senza recriminazioni su quello che sarebbe potuto accadere. C'è spazio per recuperare e dobbiamo pensare di gara in gara, quindi mettere il massimo nell'impegno di domani".