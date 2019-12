L'allenatore del Parma Roberto D'Aversa ha commentato così a Sky Sport la vittoria sul Napoli: "Quello che hanno fatto questi ragazzi è tutto guadagnato sul campo. Il rammarico è per le palle-gol clamorose non concretizzate nei primi 15', poi abbiamo dato fiducia al Napoli e infine è arrivata la rete della vittoria. Credo che quest'anno chi sta facendo meglio rispetto alle aspettative è il Cagliari, poi noi. Abbiamo anche avuto infortuni che non hanno inciso sui risultati ". Su Kulusevski e Gervinho: "Hanno fatto un bel lavoro. Nel primo tempo si è giocato molto bene, ma dovevamo chiudere la partita; nel secondo potevamo fare meglio nella gestione finale. Però abbiamo vinto, quindi complimenti ai ragazzi".