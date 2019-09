Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari: "Possiamo intraprendere due strade: piangerci addosso o ragionare sulle settimane di lavoro. Vogliamo questa seconda opzione. Abbiamo fatto allenamenti intensi, dove c'è prestazione ci sarà risultato. Non cerco alibi sulle assenze, ho ancora qualche dubbio".



SUL CAGLIARI - "Con l'Inter hanno fatto un'ottima partita, hanno una rosa profonda. Incontriamo una squadra con qualità importanti, dovremo esser bravi a restare corti".



SUGLI INFORTUNATI - "Kucka si è fatto male in nazionale, per Scozzarella credo si tratti di una contrattura. Spero che rientrino settimana prossima".



SU KUCKA - "A Udine rientrava da un periodo in cui schierarlo dall'inizio era impensabile. E' importante, è chiaro che perdere tre giocatori nello stesso reparto finluisce, ma dobbiamo pensare a quanto fatto in queste settimane di lavoro".



SUI NUOVI - "Pezzella sta bene, Darmian si è presentato come uno dei migliori. Karamoh? Troppe aspettative, quando sarà pronto per giocare dal 1' non mi tirerò indietro. Può succedere domani o settimana prossima".