Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, ha parlato in mixed zone al termine della partita vinta per 5-1 contro il Genoa: "I ragazzi hanno dimostrato di volere il risultato a tutti i costi".



SU INGLESE E CORNELIUS - "Domani sarà valutato Roberto ma sono escluse fratture, Dermaku e Cornelius hanno meritato. Dobbiamo essere bravi a rimanere equilibrati, sia quando si vince sia quando il risultato non si porta a casa. Può succedere in Serie A di perdere alcune partite, noi dobbiamo andare in campo con la mentalità di oggi come abbiamo fatto sempre vincendo un campionato e salvandoci l'anno scorso. Hanno sempre giocato da squadra, dobbiamo essere bravi a far venire gli episodi dalla nostra parte".



SU SCOZZARELLA E GAGLIOLO - "Riccardo lì e non Pezzella l'ho scelto perché i terzini, contro il Genoa, devono lavorare stretti, e volevo più equilibrio con Dermaku all'esordio. Matteo sa cosa voglio in quel ruolo, è un giocatore importante per noi, dobbiamo gestirlo bene e cercheremo di lavorare affinché duri per novanta minuti".