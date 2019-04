Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati scesi in campo contro il Frosinone hanno svolto un lavoro defaticante. Per il resto del gruppo, invece, lavori di attivazione seguiti da esercizi tecnici esul possesso palla. La seduta è stata conclusa da una partita su porzione ridotta del campo. Terapie e personalizzato per Bruno Alves e Gervinho. Terapie per Jonathan Biabiany e Roberto Inglese.