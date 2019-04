Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto i consueti lavori di riscaldamento seguiti da esercizi tecnici e sul possesso palla. La seduta è stata conclusa da una partita su porzione ridotta del campo e da un lavoro aerobico. Gervinho ha svolto un programma di lavoro dedicato. Lavoro personalizzato per Jonathan Biabiany, Alberto Grassi e Roberto Inglese. Allenamento personalizzato anche per Fabio Ceravolo, a causa di una distrazione muscolare alla coscia destra. Terapie per Riccardo Gagliolo, a causa di una lesione muscolare al gemello interno destro. Luigi Sepe, infine, è rimasto a riposo a causa di una sindrome influenzale.