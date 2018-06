Come riportato da La Gazzetta dello Sport, per la difesa il Parma ha messo gli occhi su Silvestre della Sampdoria per il quale c’è da battere la concorrenza del Bologna. Occhi puntati in Liguria anche per il portiere Viviano, che però potrebbe volare allo Sporting Lisbona. Per l’attacco le suggestioni sono Balotelli e Gabbiadini, mentre dal Granada potrebbe arrivare Manaj. Stuzzica anche il giovane nerazzurro Pinamonti.