Il terzino del Parma, Matteo Darmian, ha parlato a Sky Sport del suo futuro al termine della sfida contro l'Atalanta parlando anche della possibilità di arrivare all'Inter.



MERCATO - "Io all’Inter? A oggi non so nulla, manca ancora una partita. Poi avremo la possibilità di staccare qualche giorno e ci sarà modo di pensare anche a quello. Abbiamo messo in difficoltà una grandissima squadra, credo vada data una nota di merito al Parma. Abbiamo avuto anche diverse opportunità per il 2-0, purtroppo siamo qui a parlare di una sconfitta immeritata“.