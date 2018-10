Come riporta il sito ufficiale del club il l Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa, la squadra ha svolto i consueti lavori di riscaldamento seguiti da una partita d’allenamento a tutto campo.



Allenamento differenziato e terapie per Gervinho e Alberto Grassi. Alessandro Deiola, Jacopo Dezi e Gianni Munari hanno svolto un lavoro personalizzato. Terapie per Federico Dimarco e Francisco Sierralta. Assenti Alessandro Bastoni e Leo Stulac impegnati con le rispettive Nazionali.



I crociati torneranno in campo martedì 16 ottobre per iniziare così il percorso d’avvicinamento alla sfida di domenica 21 ottobre contro la Lazio. E’ in programma una seduta a porte aperte al Centro Sportivo di Collecchio che avrà inizio alle ore 15.00.