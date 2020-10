Attraverso il report dell'allenamento odierno del Parma arriva la conferma della guarigione dal covid di due giocatori agli ordini di Liverani. Si tratta di Bruno Alves e Yordan Osorio che si sono allenati in gruppo e potrebbero essere convocati contro l'Inter.



IL REPORT

Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister Liverani, i crociati scesi in campo ieri contro il Pescara hanno svolto un lavoro defaticante. Il resto del gruppo, invece, ha svolto un’attivazione tecnica seguita da un lavoro tattico. L’allenamento è stato concluso da una partita in porzione ridotta del campo.



Bruno Alves e Yordan Osorio hanno lavorato con i compagni. Lavoro differenziato e terapie per Maxime Busi, Vincent Laurini e Valentin Mihaila.



I crociati torneranno in campo domani per una seduta pomeridiana a porte chiuse.