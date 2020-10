Fatta per il 20enne centrocampista Nicolussi Caviglia in prestito con diritto di riscatto dalla la Juventus, il Parma tratta il 21enne terzino destro belga Maxime Busi dello Charleroi e sull'altra fascia il 19enne polacco Karbownik del Legia Varsavia o Luperto del Napoli. In arrivo anche il 23enne trequartista argentino Juan Brunetta del Godoy Cruz e il 26enne difensore venezuelano Yordan Osorio del Porto. In uscita i difensori ​Dermaku al Lecce e Darmian ufficiale all'Inter. ​Alastra tona al Pescara.