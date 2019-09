E' stato presentato oggi Matteo Darmian, intervenuto in conferenza stampa al fianco di Alessandro Lucarelli: "Firmare per il Manchester United è stato semplice, era un motivo d'orgoglio e una responsabilità vestire una maglia così importante. È un'esperienza che rifarei, in campo e fuori dal campo. Avevo però tanta voglia di giocare, tornare in Italia mi ha spinto a lasciare Manchester. Un professionista deve sempre accettare le scelte dell'allenatore, bisogna lavorare sodo per farsi trovare pronti".



SUL PARMA - "Io sono a disposizione del mister, do il massimo in tutti gli allenamenti a prescindere dal ruolo. Ho scelto il Parma perché avevo voglia di giocare e il Parma mi ha voluto fortemente. Ho seguito il calcio italiano e questa crescita del Parma che secondo me sta continuando. Tutti qui mi hanno fatto sentire a casa, mi sento davvero felice".



SULLA CONDIZIONE - "Fisicamente sto bene, sto lavorando con la squadra. Le scelte poi chiaramente le fa il mister. Il nostro obiettivo è la salvezza, lavorerò sodo durante la settimana per dare il mio contributo alla squadra. La partita di Udine è stata positiva non solo per il risultato. È un campo difficile per tutti, noi abbiamo fatto la partita e abbiamo vinto. Ci sono stati tanti aspetti positivi da prendere in considerazione. Sono da poco qui ma ho avuto la possibilità di conoscere diverse persone che lavorano per il club e tutte sono squisite. Il mister? È molto preparato, lo ha già dimostrato".