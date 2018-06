Il Parma si prepara ad avere il suo primo player ufficiale eSports, con il torneo organizzato in collaborazione con eSports Academy. Parallela un'iniziativa che premierà il miglior gol del torneo, di cui farà parte anche Calciomercato.com. Di seguito tutte le informazioni: "La Parma eSports Cup è pronta a decollare! Sono infatti più di 100 i players che si sono già iscritti alla prima tappa, che si giocherà online, del torneo organizzato da Parma Calcio 1913 in partnership con eSports Academy per selezionare il player ufficiale del Parma eSports. Il torneo inizierà il 4 giugno, è ancora possibile iscriversi e a tal proposito nei giorni scorsi abbiamo pubblicato il regolamento, consultabile a questo link: http://parmacalcio1913.com/parma-esports-cup-il-regolamento-del-torneo-online-4-6-giugno. All’interno della prima tappa della Parma eSports Cup ci sarà però un contest speciale legato al gol più bello del torneo. Tutti i giocatori, infatti, avranno la possibilità di inviare (all’indirizzo mail info@esports-academy.it) il replay dei gol segnati durante la competizione, e concorrere così alla vittoria del premio per il miglior gol della prima tappa della Parma eSports Cup! In palio una maglia originale da gioco crociata personalizzata con un numero a scelta e con il proprio nickname utilizzato durante la sfida. A scegliere il miglior gol una giuria d’eccezione: Federico Albrizio, giornalista di calciomercato.com che da tempo cura una rubrica sul mondo eSports, Simone Sfolcini (Lamella) e Filippo Pedriny (Pedriny – The Esport Maestro), esperti del mondo eSport, oltre a Simone Trimarchi (Akira), ex campione di videogiochi ora giornalista e caster. Il video con i migliori gol verrà pubblicato sui canali social crociati e di eSports Academy, e messo di fronte al giudizio del pubblico: il gol più votato guadagnerà 2 punti. Il voto di ogni giudice, invece, varrà 1. Il gol che sommerà più punti sarà quello vincitore! Un motivo in più per allenarsi, ma soprattutto per correre ad iscriversi a questa prima tappa della Parma eSports Cup!"