Oltre 100 iscritti, molti provenienti da Parma ma altrettanti che hanno intrapreso un lungo viaggio per un pomeriggio particolare tra le mura del Tardini e, perchè no, alla ricerca di un sogno: la possibilità di firmare un contratto professionistico e diventare il primo player ufficiale del Parma eSports.



La seconda tappa della Parma eSports Cup, sempre in collaborazione con eSports Academy, è stata un successo: dalle ore 15:30 fino alla finalissima, andata in news-esports-cup1scena poco prima di mezzanotte, sono state disputate ben 188 partite divise tra ben 15 postazioni (grazie anche all’aiuto dei ragazzi di Brescia eSports). Una formula, quella scelta, che prevedeva un tabellone dei vincenti e un cosiddetto Loser Bracket, ovvero un tabellone nel quale chi veniva sconfitto poteva continuare il torneo con la speranza di inserirsi nuovamente tra i primi classificati. Una scelta, quella di Parma eSports, che se da un lato ha allungato i tempi di gioco, dall’altro ha permesso a tutti gli iscritti di giocare diverse partite e quindi, prima di tutto, divertirsi.



Presente anche Mattia “Lonewolf92” Guarracino, player ufficiale della Sampdoria, diverse volte campione italiano, e parte integrante di eSports Academy, che a margine del torneo ha dichiarato: “Quello di oggi è un super risultato, e siamo molto contenti perchè l’approccio del Parma è bellissimo. La mentalità è davvero aperta, i ragazzi di Parma hanno fatto sentire subito il loro calore, e questa cosa è importante per questo movimento e per il settore degli eSports. Per un torneo come questo servono freddezza e preparazione, e qui ho visto giocatori davvero molto bravi, il livello è alto“.



La classifica, stilata al termine del torneo, ha premiato i primi quattro classificati con un posto nella fase finale in programma al Tardini sabato 23 giugno: quel giorno verrà selezionato il primo giocatore ufficiale di Parma eSports. I quattro vincitori della seconda tappa sono stati Federico “FedericoA2000” Angioni, che ha conquistato la console in palio ieri battendo Matteo “Margamat01” Margaroli. Entrambi comunque accedono alla fase finale assieme a Tommaso “Tommi0532” Marini e Alessandro “YeT_Baz” Bazzani.



Ecco i primi 16 secondo la classifica finale:

1 Posto: FedericoA2000

2 Posto: Margamat01

3 Posto: Tommi0532

4 Posto: YeT_Baz

5 Posto: ablo

6 Posto: IlCignoo

7 Posto: ares-creek95

8 Posto: becco95

9 Posto: Pomezia_95

10 Posto: CreRR

11 Posto: SnoopyYT2002

12 Posto: gianluca

13 Posto: marisa_natale

14 Posto: The Legend

15 Posto: Manu_Angy_9688

16 Posto: SKI91