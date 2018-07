Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, commenta a 'Si gonfia la rete' su Radio Crc i cinque punti di penalizzazione per il prossimo anno: "La vittoria del campionato non me l’hanno fatta godere. Ho sofferto tanto e non è stato facile per e digerire questa sentenza, per me che vivo il calcio con passione. Non so se faremo ricorso, di queste cose se ne occupa la società. So però che questa situazione ci compatterà ancora di più e saremo agguerriti, contro tutti. Oggi dovrebbe arrivare Ciciretti. Amato vuole noi, noi vogliamo lui, ma aspetto sempre che arrivi per averne certezza. Col Napoli abbiamo ottimi rapporti. Sepe da noi può valorizzarsi e potrebbe far comodo anche al Napoli riavere un portiere che ha solo bisogno di giocare. Comprensibile non avere continuità a Napoli con un Reina, leader in campo e fuori, ma credo che da noi Sepe può tornare ai suoi livelli. Grassi al Parma? E’ un po' più difficile ed ha anche ragione De Laurentiis quando dice che vale 15 milioni di euro. Ci servirebbe qualcuno anche in avanti per faremo qualcosa in attacco. Nel Napoli li prenderei tutti, ma devo anche guardare alle mie casse facendo un mercato ponderato".