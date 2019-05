Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, ha parlato delle situazioni legate a Inglese e Sepe ai microfoni di Radio Kiss Kiss.



Queste le sue parole: "Inglese? Incontrerò il Napoli dopo la fine del campionato, negli ultimi mesi abbiamo sentito molto la sua mancanza, così come quella di altri calciatori importanti. A 25 milioni di riscatto non possiamo arrivare, avevamo pattuito un prezzo più basso inizialmente con riscatto in caso di salvezza, ma la società non se l'è sentita di impegnarsi per una cifra simile. Per quanto riguarda Sepe dovremo valutare diverse cose, anche a livello di budget. D'Aversa? Resta".