Caccia alla punta per Parma e Udinese. I due club si contendono il genoano Lapadula, per cui gli emiliani sono in vantaggio e trattano per la cifra del trasferimento. I friulani si cautelano e seguono Pinamonti (Inter) e Cornelius (Atalanta). Alla fine potrebbe anche spuntarla un profilo esperto come lo svincolato Borriello. Per la difesa il club di Pozzo valuta De Maio (Bologna) e Andreolli (Cagliari). Ceduto Bochniewicz in prestito con diritto di riscatto al Górnik Zabrze. Il Parma, invece, è su Obi e Grassi (Napoli) per la mediana, l’alternativa è Brugman (Pescara) e prende Sprocati (Lazio). Il Frosinone è a un passo da Salamon (Spal): sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in attacco sondato Matri (Sassuolo, idea anche per il Parma).