Parma-Genoa: le formazioni, dove vederla in tv e streaming

Lunedì sera alle 18:30 al Tardini sfida salvezza tra Parma e Genoa. Malgrado una classifica difficile (i ducali sono 13 ma con un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione, i liguri addirittura ultimi) entrambe le squadre arrivano alla gara dopo aver lanciato segnali di risveglio nel turno infrasettimanale di fine ottobre. I gialloblù hanno sfiorato una clamorosa vittoria in casa della Juventus, accontentandosi poi di un comunque prezioso pareggio, i rossoblù hanno invece incassato contro la Fiorentina l'ennesima sconfitta, giunta però al termine di una gara equilibrata e poco fortunata.

Partita: Parma-GenoaData: giovedì 31 ottobre 2024Orario: 18:30Canale tv: DAZN, DAZN 1 (214 su Sky)Streaming: DAZN: Suzuki; Coulibaly, Balogh, Delprato, Valeri; Bernabè, Keita; Man, Sohm, Mihaila; Bonny. All.: Pecchia.: Leali; Matturro, Vogliacco, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Martin; Ekhator, Pinamonti. All.: Gilardino.

Pochi dubbi per Pecchia che fatta eccezione per le assenze ormai assodate dei vari Circati, Hernani e Kowalski dispone di fatto dell'intero organico. L'unico vero ballottaggio appare così quello tra Cancellieri e MIhaila in attacco. Nel caso in cui dovesse giocare il rumeno sarà Bonny ad agire da unica punta, se invece in campo scenderà l'ex laziale il francese arretrerà il proprio raggio di qualche metro. Decisamente opposta la situazione in casa rossoblù, dove Alberto Gilardino continua a dover fare la conta con una truppa di indisponibili che tocca la doppia cifra. Rispetto alla sfida con la Fiorentina l'unico nuovo arruolabile potrebbe essere Mario Balotelli, uomo chiamato a vestire i panni della provvidenza nel delicato momento del Grifone ma che in ogni caso partirebbe dalla panchina. Per il resto non dovrebbero esserci novità nell'11 titolare.

La sfida fra Parma e Genoa sarà trasmessa in diretta tv da DAZN. Si potrà vedere scaricando l'app su una smart tv e accedendo con le proprie credenziali o registrandosi.La visione dell'incontro, per i primi 2 milioni di utenti che accederanno su DAZN, sarà gratuita.Per gli abbonati Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.Parma-Genoa sarà disponibile anche in streaming su DAZN scaricando l'app o accedendo al sito tramite pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

- La telecronaca di Parma-Genoa su Dazn sarà affidata ad Alberto Santi.