L'allenatore del Parma Roberto D'Aversa ha parlato così di Gervinho prima della Fiorentina: "Gervinho? Il provvedimento disciplinare è nato e morto con l'Udinese. Lui si era fatto male in rifinitura nella partita successiva, ha fatto un programma differenziato e oggi si è allenato con la squadra. Saranno valutazioni che riserverò fino alla fine ma non solo lui. Il fatto che si è giocato giovedì sera e poi domani ci fa aspettare fino all'ultimo momento, aspettando le situazioni di recupero, gli infortuni, vanno valutati tutti. Detto ciò, si manda in campo l'undici più prestativo, poi più giocatori abbiamo a disposizione meglio è, anche per la gara in corso".